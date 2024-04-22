Главный тренер ХК "Автомобилист" награжден "За заслуги перед Свердловской областью"

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Николай Заварухин награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

Награждение состоялось на минувшей неделе. Кроме этого, хоккеисты, тренерский штаб, персонал и руководство "Автомобилиста" получили бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24.

"У нас была настоящая хоккейная семья. Конечно же, хочу поблагодарить вас, болельщики! Вы нас поддерживали в тяжелые, трудные минуты. Вы были драйвером для команды. Мы вас встречали в разных городах, ваша поддержка ощущалась всегда. Эти медали для вас. Хоккей – спорт для болельщиков", - приводит слова Заварухина официальный сайт клуба.

Напомним, на прошлой неделе "Автомобилист" завершил борьбу за Кубок Гагарина, но впервые в своей истории выиграл бронзовые медали КХЛ. Уральцы уступили в решающем матче полуфинальной серии против магнитогорского "Металлурга", который в финале играет с ярославским "Локомотивом".

Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев был признан лучшим нападающим полуфиналов Кубка Гагарина.