22 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

На дороги Екатеринбурга вышли 30 новых автобусов

На дороги Екатеринбурга вышли 30 автобусов, закупленных за счет казначейского кредита. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов. По его словам, уже с сегодняшнего дня новая техника начет ездить в отдаленные микрорайоны по пяти маршрутам.

Перед тем, как возить пассажиров, каждый из автобусов прошел пять этапов подготовки: мойка, доукомплектация, установка валидаторов, техосмотр и, наконец, выпуск на линию.

"Пассажирские автобусы – как и все другие, закупленные нами в прошлые годы – окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку: установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели, обеспечивающие комфорт пассажиров в любою погоду. Также, что немаловажно, в салонах есть специальные места для маломобильных групп граждан", - написал градоначальник.

Напомним, что с начала 2020 года Екатеринбург уже успел обновить 182 автобуса, а в 2024 году будет закуплено еще 30 единиц современного экологического транспорта.

В этом году власти города также дадут старт новой реформе общественного транспорта, которая позволит повысить качество перевозки пассажиров до 85%. Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, автобус, микрорайон, маршрут


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