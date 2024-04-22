Россия поставила Южной Корее рекордную партию алюминия

В марте 2024 г. Россия резко увеличила экспорт алюминия в Южную Корею — страну, которая входит в списки недружественных для РФ.

Объем экспорта вырос до 39,1 тыс. т, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, пишет РИА Новости. Этот алюминий стоил Южной Корее $90,9 млн.

Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидировала последний раз в 2014 г.

Напомним, 12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Как считают эксперты, новые санкции приведут к тому, что Россия переориентирует поставки на Восток.