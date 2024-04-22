В Ленобласти боец ЧВК "Вагнер" расчленил женщину

В Ленинградской области боец ЧВК "Вагнер" и участник спецоперации убил женщину.

После этого он расчленил ее тело. Дочь не могла найти свою мать, жительницу поселка Никольское, с 10 апреля и обратилась в правоохранительные органы. В ночь на 21 апреля оперативники обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан он выкинул в окно. 42-летний Алексей Серов задержан. Он приехал в Ленобласть на заработки после возвращения из зоны СВО. Серов заявил, что убил женщину после ссоры.

Мужчина ушел на фронт добровольцем как боец ЧВК "Вагнер" в 2022 году. До этого он отбывал наказание за убийство в колонии Удмуртии, сообщает РБК.

Напомним, последние новости вокруг статуса ЧВК "Вагнер" и судьбы бойцов подразделения показывают, что бойцы легендарного подразделения, созданного Евгением Пригожиным, возвращаются в зону проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Но уже в другом статусе.