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Фото: Накануне.RU

В ближайший месяц может произойти до трех губернаторских отставок

В ближайший месяц можно ожидать несколько отставок глав российских регионов.

Отставки будут точечные. Причем, не исключен переход губернаторов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Ротация затронет тех, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.

С большой вероятностью отставки не коснутся тех глав регионов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов. Под исключение может попасть губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Рассматривается вариант его замены, в том числе на это повлияла ситуация с паводками в регионе.

Среди других возможных "отставников" - главы регионов, которые могут пойти на повышение. Среди них - глава Нижегородской области Глеб Никитин, губернатора Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщают "Ведомости".

Ранее среди кандидатов на выход называли Романа Копина. Возглавляющий Чукотку с 2008 года губернатор сам давно хочет уйти.

Теги: губернаторы, отставки


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