Средний чек при подготовке к барбекю вырос почти до 3 тысяч рублей

В России продажи "шашлычного набора" в апреле упали на треть по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Как заявили аналитики компании "Платформа ОФД", перед майскими праздниками и длинными выходными набор из мяса, мангала, шампуров, угля и розжига обходится более чем в 2,9 тыс. руб., что на 11% выше показателей прошлого года.

Снижение продаж эксперты связывают с поздней Пасхой и периодом Великого поста, а также прохладной погодой во второй половине апреля. По словам метеорологов, на первые майские праздники погода будет умеренно теплой и в основном без осадков.

Врачи предупреждают, что отправляясь на шашлыки, увлекаться поеданием мяса не стоит, это чревато проблемами с пищеварением, сообщают "Известия".

Напомним, в московских парках запустили сервис онлайн-бронирования мест для пикников в московских парках. Аренда будет платной.