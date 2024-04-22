Полную стоимость микрозаймов могут ограничить 100% годовых

В России полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых, тогда как в настоящее время она не может превышать 292%.

Соответствующий проект закона 22 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду". Как следует из пояснительной записки к документу, за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности россиян. Согласно данным Банка РФ на сентябрь 2023 года, суммарная задолженность граждан перед банками составляет 30,22 трлн руб., а общий размер просроченных обязательств по отношению к началу 2023 года увеличился с 1,08 до 1,11 трлн руб.

По словам парламентариев, в сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен существенный рост количества клиентов за прошлый год. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд руб., что является рекордным показателем для МФО — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года.

Как считают депутаты, повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств. Количество заемщиков с тремя и более ссудами за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек, а категория россиян с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн, сообщают "Известия".

В конце прошлого года выяснилось, что граждане России стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма. Как говорят участники рынка, ранее гражданам было достаточно меньше 80% доступных кредитных средств, а теперь – более 90%.