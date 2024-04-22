Пасхальный набор подорожал на треть за три года

В России традиционный пасхальный набор за три года подорожал на 35%.

Согласно данным аналитиков Petrova Five Consulting, официальная инфляция с апреля 2021 года по апрель 2024 составила 30,08%, таким образом, динамика цен на пасхальный набор обогнала средний рост цен по стране. Творожная пасха весом 1,3 кг, кулич (более 1,5 кг) и десяток яиц с тех пор выросли в цене на 35%, прежде всего из-за подорожания сахара и яиц.

В денежном выражении набор стоил 819,5 руб. в 2021 году и 1105,7 руб. — в 2024. С 2023 года продукты для творожной пасхи прибавили в цене на 6%, кулича — 10%, а яйца подорожали на 50%.

Самостоятельное приготовление кулича в текущем году обойдется в 537 руб. - на 40% дороже, чем весной 2021 года.

На творожную пасху россиянам придется потратить на 25% больше, чем в 2021 году, сообщает Forbes.

Ранее ФАС России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен.