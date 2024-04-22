22 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Для семей с детьми старше 6 лет ставку по ипотеке повысят до 12%

В России ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%.

Это произойдет после 1 июля 2024 года.

В настоящее время семейную ипотеку можно получить под 6%. Возможное повышение ставки для некоторых категорий семей — один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года. В текущих условиях уровень в 12% выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой.

Как считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, 12% для семейной ипотеки с детьми старше шести лет — много. Особенно это касается регионов с низкими доходами населения. По словам депутата, такую ставку можно установить для Москвы, Московской области и других регионов с высокими доходами при условии снижения по мере смягчения ДКП и уменьшения ключевой ставки Банка России. При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России могут снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения семейства.

Теги: ипотека, жилье, семьи


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