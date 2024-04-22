Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чечней"

19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".

О награждении заявила сестра девушки — первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова. По ее словам, сестру наградили за вклад в "развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона". Так, благодаря "инновационному подходу" Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается, сообщат "Коммерсант".

Напомним, старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность министра республики по делам молодежи.

1 февраля сообщалось, что Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

Ранее другой сын Кадырова, 16-летний Адам получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ.