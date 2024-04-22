В РПЦ заявили, что в зоне СВО нужно больше 1300 военных священников
Для работы с военными в зоне проведения специальной военной операции нужны минимум 1300 священников.
Как сообщил в программе "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24" глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, в настоящее время в Минобороны только 309 штатных должностей военных священников, что "крайне мало". По его словам, около 60–70% священников на фронте — добровольцы.
В РПЦ считают, что для увеличения количества состава священников нужны реформы. Сегодня церковь находится в "тесном контакте" по этому вопросу с военным ведомством страны.
Митрополит Кирилл отметил, что за время СВО погибли шесть священников, восемь получили ранения.