Симоньян заявила, что США после выделения помощи Украине будут помогать с отправкой наемников

Американские власти после выделения крупного транша Украине могут помогать и в отправке наемников.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает...". Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдет к тому, что "людей должны помочь направить мы", — заявила журналист.

Ранее глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.