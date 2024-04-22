Столтенберг: Члены НАТО направили военных советников на Украину

У Североатлантического альянса нет планов развертывания на Украине боевых частей.

При этом, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ряд членов альянса направили военных советников. "Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - указал Столтенберг в интервью MSNBC.

"Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется", - отметил генсек.

Ранее стало известно, что страны НАТО приняли решение о создании миссии Альянса на Украине.