21 Апреля 2024
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Фото: Leah Millis / Reuters

США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели

США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Он допустил, что сенаторы 23-24 апреля утвердят и представят на подпись главе Белого дома Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Законопроект по Украине, который приняла накануне палата представителей конгресса США, предполагает, что будет выделено почти 61 млрд долларов. Из них 23 млрд должны пойти на пополнение арсеналов США и 11 млрд - на "текущие военные операции США в регионе". Еще почти 14 млрд - на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг. Среди передаваемых Украине вооружений упоминаются ракеты ATACMS, которые президент Джо Байден получает право передать. Почти 8 млрд - это экономическая помощь Киеву в кредит. При этом Байден имеет право списать до 50% долга Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года и всю задолженность - после 1 января 2026 года. Но вначале нужно доложить Конгрессу о причинах такого решения. Отдельно оговаривается, что выделяемые деньги не могут быть использованы для выплаты пенсий.

Теги: сша, украина, военные поставки


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