Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства мужчины в массовой драке в Екатеринбурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в ходе драки в Екатеринбурге.

"Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в телеграм-канале СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Напомним, массовая драка произошла возле кафе на улице Сухоложская в ночь на 20 апреля. Наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца. Погибшим оказался местный житель 1991 г.р. По предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений.