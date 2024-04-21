Стало известно о письме президента Швейцарии Путину

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту РФ Владимиру Путину вскоре после его переизбрания, в нем она выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" и в адрес тех, кто пострадал от наводнений, сообщает газета Blick.

Представитель швейцарского министерства обороны назвал письмо "призывом к диалогу в трудные времена". При этом подчеркивается, что письмо не является поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России, пишет РИА Новости.

Напомним, Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня. Планируется пригласить от 80 до 100 стран, в основном представителей так называемого Глобального Юга. Известно, что несколько стран настаивают на участии российского представителя. При этом МИД России ранее заявлял, что не будет участвовать в конференции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Швейцария не подходит России для переговоров по Украине - из нейтральной страны она превратилась в откровенно враждебную.