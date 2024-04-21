ВС России полностью освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

Российские войска полностью освободили населенный пункт Богдановка в ДНР, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка.

В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что с момента назначения Александра Сырского Главкомом ВСУ Украина потеряла больше территорий, чем смогла отвоевать за весь 2023 год. На ряде направлений уже сложилась критическая ситуация, отметил Азаров.