Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии РФ

В Москве суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии России.

По версии следствия, фигуранты также завышали цены на поставку продуктов питания для нужд Минобороны.

"В отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня", — говорится в Telegram-канале Басманного суда.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Арестованные входят в Совет директоров АО "Грязинский пищевой комбинат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц. Предприятие находится в Липецкой области, занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.