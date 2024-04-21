США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Киев

Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Об этом сообщил газете Politico пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, советники консультируют и поддерживают правительство и военных Украины, в их полномочия не входит выполнение военных обязанностей.

Издание со ссылкой на источники пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России есть доказательства того, что советники НАТО находятся на Украине и координируют удары ВСУ.