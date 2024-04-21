В реке Тобол вода пошла на спад

Вода в реке Тобол в Кургане стабилизировалась и постепенно пошла на спад. Но уровень пока ещё превышает 10 метров.

Спасатели и добровольцы проводят круглосуточное патрулирование. Задача - "держать дамбу до снижения уровня ниже опасного". Остаются подтопленными сотни жилых домов. Поток паводковых вод спускается вниз по течению реки Тобол.

Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области превысил максимум 2017 года и достиг отметки в 10,5 метров. Накануне были завершены работы по наращиванию высоты дамбы, которая защищает город, до 11 метров. Сотрудники МЧС и добровольцы из числа местных жителей круглосуточно патрулируют дамбу, чтобы оперативно устранять возможные протечки.

На месте работают и координируют работу всех служб полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба уральского полпредства.