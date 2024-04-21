В Севастополе на одном из военных кораблей отбили атаку ракеты

В Севастополе отражена атака противокорабельной ракеты на один из военных кораблей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — написал он в Telegram-канале.

Сегодня утром временно перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту. Примерно в это же время в Крыму действовала воздушная тревога.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в Севастополе в ночь на 24 марта были повреждены 96 многоквартирных и частных домов, а также 30 коммерческих и административных зданий. Атака была отражена военными. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома погиб 65-летний местный житель. Четыре человека пострадали от осколков.