Игорь Бабушкин наградил победителей фестиваля «Вобла-2024»

Состязания по спортивной рыбалке накануне состоялись в столице Каспия в 28-й раз. Они объединили сотни рыбаков. В честь Года семьи впервые родители и дети могли участвовать в одной команде.

Фестиваль «Вобла» включает отборочные туры и финал. Победителей определили в трех номинациях – «Эколята» (до 12 лет), «Ловцы» (от 12 до 18 лет) и «Главрыбак» (от 18 лет). Кроме того, специальные призы вручили рыбакам «Лучшей женской команды» и «Лучшей семейной команды». Участникам подарили рыбацкие принадлежности. Главный приз – лодку с мотором – вручили победителям «Главрыбака» – команде «Айрон».

Губернатор Игорь Бабушкин присоединился к традиции фестиваля – вместе с астраханскими участниками-эколятами глава региона выпустил в естественную среду подрощенных осетров.

«Важно, чтобы ребята не только осваивали тайны мастерства рыбалки, но и перенимали у взрослых традиции бережного отношения к природе», – подчеркнул Игорь Бабушкин.