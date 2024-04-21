В Тюменской области уровень реки Тобол поднялся на 60 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров — до 474 сантиметров, сообщает информационный центр регионального правительства.

Днем ранее уровень воды там составлял 414 сантиметров.

В селе Упорово Тобол поднялся на 11 сантиметров, до 460 сантиметров. Глава Упоровского района Леонид Сауков призвал местных жителей подготовиться к эвакуации.

Кроме того, сообщается, что к убеждению жителей города Ишима покинуть свои дома привлекли психологов. Продолжаются подворовые обходы граждан, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления.

Накануне глава Ишима Федор Шишкин сообщил, что в городе побит рекорд уровня воды, установленный в 2017 году. У поселка Плодопитомник (находится на границе с Ишим) размыло временную насыпь.