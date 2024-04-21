СМИ: Власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы России

Власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь зеркальных мер, пишет газета The Washington Post.

По данным источников издания, чиновники ЕС возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации активов РФ в пользу Украины.

Большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры России коснутся в первую очередь ее, отмечает газета.

Власти опасаются, что это решение повлияет на банковский сектор и приведет к оттоку капитала из Евросоюза.

20 апреля в США палата представителей утвердила законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым. "Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", - заявил он.