Уровень воды в Кургане постепенно пошел на спад
Уровень воды в реке Тобол в Кургане стабилизировался и начал снижаться, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад", - написал он в Telegram-канале.
"Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", - добавил Шумков.
По данным областного главка МЧС, в ближайшие день-два уровень реки Тобол у Кургана будет постепенно спадать.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что за прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось 7 жилых домов и 72 приусадебных участка.
По состоянию на утро 21 апреля, остаются подтопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог.
20 апреля администрация Кургана призвала незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в 10 м.