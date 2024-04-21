Уровень воды в Кургане постепенно пошел на спад

Уровень воды в реке Тобол в Кургане стабилизировался и начал снижаться, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад", - написал он в Telegram-канале.

"Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", - добавил Шумков.

По данным областного главка МЧС, в ближайшие день-два уровень реки Тобол у Кургана будет постепенно спадать.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что за прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось 7 жилых домов и 72 приусадебных участка.

По состоянию на утро 21 апреля, остаются подтопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог.

20 апреля администрация Кургана призвала незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в 10 м.