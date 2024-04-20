21 Апреля 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/urfo_info

Уральский полпред и губернатор Тюменской области работают в Ишиме

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор работают в городе Ишим, где сложилась наиболее напряженная ситуация с паводком. Уровень воды уже превысил критическую отметку и приближается к 10 метрам.

Они провели заседание оперативного штаба, осмотрели дамбу, которая защищает город от паводка и встречаются с жителями насленных пунктов, которые находятся в зоне подтопления.

"Важно выстроить диалог с жителями. Потому что пока вода не зашла на их улицу, они эвакуируются неохотно. Сейчас представители органов власти всех уровней обходят каждый дом, чтобы призвать к эвакуации до прихода стихии", - подчеркнул полпред Владимир Якушев.

В Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС России из 70 специалистов, 7 единиц техники и 5 плавсредств. Скоро на месте будут силы и средства МЧС России еще из трех субъектов. В посёлке Плодопитомник, который находится около Ишима, размыло временную насыпь, но защитная дамба находится в исправном состоянии.

"Вода в реке Ишим очень быстро прибывает. В посёлке Плодопитомник есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление. Волонтеры и сотрудники МЧС сейчас мешками укрепят защиту зданий. Поговорил с жителями, успокоил. Все под контролем", - сказал губернатор Александр Моор.

(2024)|Фото: t.me/urfo_info

Еще один важный вопрос, который волнует людей, это охрана имущества. Правоохранительным органам поручено круглосуточно патрулировать зоны подтопления, чтобы не допустить случаев мародерства.

(2024)|Фото: t.me/urfo_info

Теги: якушв, моор, наводнение, охранаимущества, ишим, паводок


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