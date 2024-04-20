Игорь Бабушкин: Нацпроекты очень важны для повышения качества жизни жителей Астраханской области

Стратегическая сессия с участием представителей исполнительных органов состоялась сегодня под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Участники обсудили, насколько успешно реализуются национальные проекты в регионе, и перспективы на работу в рамках анонсированных в Послании Федеральному Собранию Президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Игорь Бабушкин, внедрение новых нацпроектов начнется в 2025 году. Они станут продолжением предыдущих и помогут улучшить социально-экономическое положение региона.

«Нацпроекты очень важны для повышения качества жизни жителей Астраханской области, они будут ориентирами нашей работы по развитию региона на ближайшие годы», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Он уточнил, что речь идет о совершенствовании мер поддержки семей с детьми, дальнейшем развитии системы регионального образования и подготовке высокопрофессиональных кадров для экономики и социальной сферы.

Другое важное направление – поддержка молодежи и создание условий для её самореализации.

Как сообщила министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева, в регионе по нацпроекту «Культура» с 2025 по 2030 годы необходимо капитально отремонтировать порядка 50 объектов – это дома культуры, школы искусств и др.

В рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе запланировано продолжить модернизацию системы здравоохранения, а именно - капитально отремонтировать нуждающиеся в реконструкции медучреждения, приобрести современное оборудование и санитарный транспорт для оказания первичной медицинской помощи. Особое внимание - сельским медучреждениям. Также планируется продолжить федеральные проекты по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями.

Проектом предусмотрено внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека. Это позволит перейти на безбумажный медицинский документооборот, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, с учетом численности женского населения Астраханской области существует потребность в расширении сети женских консультаций. Решению этого вопроса будет способствовать нацпроект «Семья». В рамках его реализации предусмотрены модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Участники заседания обсудили программу модернизации системы ЖКХ. На ее реализацию предполагается ежегодно выделять 150 млн рублей.

«Реализация нацпроектов начнется в 2025 году, но уже сейчас мы должны составить четкий план работы. Особое внимание уделим поддержке семей с детьми и созданию условий для самореализации молодежи. Активно продолжим капремонт и дооснащение учреждений здравоохранения. Другое важное направление – модернизация систем ЖКХ. Всё это позволит нам значительно улучшить жизнь астраханцев», - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.