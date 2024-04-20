21 Апреля 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Песков: изъятие активов России обогатит Америку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении палаты представителей Америки о конфискации российских активов в пользу Украины.

"Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", - сказал ТАСС Песков.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать".

Теги: США, Америка, Россия, Украина, активы, палата представителей США


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