Песков: изъятие активов России обогатит Америку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении палаты представителей Америки о конфискации российских активов в пользу Украины.

"Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", - сказал ТАСС Песков.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать".