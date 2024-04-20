Национально-культурные общества Астраханской области поддержали решение Игоря Бабушкина по выдвижению на второй губернаторский срок

Общественники Астраханской области встретились с губернатором Игорем Бабушкиным на торжественном мероприятии, посвященном областному празднику Навруз. Они высоко оценили работу главы региона.

«Впереди много планов. Все силы мои и моей команды будут направлены на создание комфортных условий для жителей и улучшения социально -экономического состояния нашего региона», – отметил губернатор Астраханской области.

Традиционный праздник Навруз состоялся в парке «Аркадия».

В этот день астраханцы посетили площадки национально-культурных обществ, познакомились с традициями и обычаями народов региона.

Для зрителей артисты исполнили народные песни и танцы, а спортсмены продемонстрировали свои навыки в борьбе кореш. Главное угощение торжества – плов – мог отведать любой желающий бесплатно.

Также на территории парка работали ярмарки и выставки. Гости праздника могли не только приобрести понравившиеся изделия, но и смастерить его самостоятельно.

«Мы обязательно передадим эти традиции нашим детям и внукам. Будем и дальше жить в дружбе и согласии, трудиться во имя процветания любимого региона и сильной, суверенной и единой страны», – сказал губернатор Игорь Бабушкин.