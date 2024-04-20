В Америке утвержден проект о конфискации российских активов

В Америке палата представителей утвердила законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Решение принято на сегодняшней внеплановой сессии, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По его словам, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. Также представитель Кремля заявил, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические.

До этого выяснилось, что за границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать". Сумма же средств, которые могут быть переданы Украине, не называется. При этом, недавно издание The Financial Times писало, что такой очевидный шаг, как использование Западом сотен миллиардов долларов для помощи Киеву — еще не сделан и вряд ли когда-либо будет сделан, поскольку опасения полной конфискации российских активов заставят и другие незападные страны вывести собственные резервы из крупных банков ЕС и США. В первую очередь речь идет о сотнях миллиардов китайских инвестиций и резервов, находящихся в западной финансовой системе.