В Ишиме побит рекорд уровня воды

Глава Ишима Федор Шишкин сообщил, что в городе побит рекорд уровня воды, установленный в 2017 г.

По данным на 16.00 по местному времени, уровень воды в реке Ишим (названия города и водоема совпадают) достиг 987 см, сообщил РИА Новости Шишкин. Это на 5 см выше, чем в 2017 г.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что у поселка Плодопитомник (находится на границе с Ишим) размыло временную насыпь.

"Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии. В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно", - написал губернатор в своем telegram-канале.