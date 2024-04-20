Выяснилось, когда пограничники России покинут границу Армении и Азербайджана

Российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом, пишет РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято высшим руководством России и Азербайджана.