20 Апреля 2024
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Фото:PA

В Англии увековечат Елизавету II и ее корги

В Англии появится статуя королевы Елизаветы II, которую окружают корги.

Речь идет о первой статуе Елизаветы II, возведенной с момента ее смерти в сентябре 2022 г. Автор работы, скульптор Хивел Претли, изобразил королеву в парадной мантии, взяв за основу изображение конца 1950-х - начала 1960-х гг. Монумент откроют 21 апреля 2024 г., в 98 годовщину со дня рождения королевы, пишет ТАСС.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 г. в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.

Теги: Елизавета II, статуя, монумент, корги


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