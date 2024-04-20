В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства ночного убийства возле кафе

В Екатеринбурге вблизи кафе случилось убийство. По данным главы пресс-службы областного УМВД Валерия Горелых, первое сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложская поступило в дежурную часть в 0.25 20 апреля.

Наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца. Погибшим оказался местный житель 1991 г.р., гражданин РФ. По предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений.

"Представители МВД предпринимают необходимый комплекс мер для того, чтобы данное ЧП не осталось безнаказанным", - сказал Горелых.

По словам старшего помощника руководителя управления СКР по Свердловской области Александра Шульги, следователи устанавливают обстоятельсвта случившегося. Возбуждено уголовное дело. Прошли осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. По имеющимся предварительным данным, между двумя компаниями произошел межличностный бытовой конфликт из личной неприязни.