Mash: кинокомпании Пригожина грозит ликвидация

Кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production могут ликвидировать – она перестала производить патриотическое кино и терпит убыток в 253 млн руб.

Сейчас ни один из проектов не ведут. Режиссеры и сценаристы вышедших картин говорят, что нынешнее руководство компании в лице Евгении Мальцевой и ее представителей исчезло.

Евгений Пригожин отдал Мальцевой половину компании (51%) 28 октября 2021 г., а вторую часть (49%) оставил себе. После смерти его долю должны были унаследовать родственники, но сейчас половина компании так и зависла в воздухе, пишет Mash.