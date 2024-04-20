Мэрия Кургана призвала эвакуироваться тех, кто живет вблизи дамбы у Кировского моста

Администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 г. и отметку в 10 м. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.

Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую нагрузку. Она укреплена. В районе села Белозерского уровень воды достиг отметки в 5 м 70 см. Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, населенных пунктов Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных, сообщает правительство Курганской области.

Напомним, жителей Курганской области предупредили, что в случае ухудшения ситуации с паводком, сирена в регионе будет звучать непрерывно. Ранее мы публиковали список территорий, кому в первую очередь стоит быть готовым к эвакуации. До этого губернатор области Вадим Шумков сообщил о протечке дамбы и превышения уровня воды в Тоболе максимума 1994 г.