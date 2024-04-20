Украина потеряла больше территорий, чем смогла отвоевать за весь 2023 г.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что с момента назначения Александра Сырского Главкомом ВСУ Украина потеряла больше территорий, чем смогла отвоевать за весь 2023 г.

"Тенденция продолжает оставаться негативной для ВСУ. Что в таких случаях должно делать командование? Поднимать моральный дух и усиливать позиции. Что делает киевский режим? Продолжает проводить массовые чистки в командном составе – увольняет всех, кто работал с Залужным и симпатизировал ему, а также тех, кто критикует Зеленского", - написал Азаров в своем telegram-канале.

На ряде направлений уже сложилась критическая ситуация.

"Это вынуждает Сырского перебрасывать все новые резервы с Западной Украины на фронт, чтобы из последних сил держать позиции", - написал Азаров.