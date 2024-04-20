В Адыгее из-за подростка погибли трое

МВД республики Адыгея сообщило о смертельной аварии, случившейся на 39 км участка федеральной автодороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск.

По предварительной информации, 17-летний житель Теучежского района, находясь за рулем автомобиля "Лада гранта", не справился с управлением. Автомобиль выехал на "встречку", где столкнулся с грузовой "ГАЗелью", за рулем которой был 40-летний житель Краснодара.

На месте трагедии от травм погибли сам водитель "Гранты", а также двое его пассажиров 17 и 18 лет, которые проживали в Теучежском районе. Водитель "ГАЗели" госпитализирован в больницу Краснодара.