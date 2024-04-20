Погибшего в зоне СВО военкора "Известий" могут наградить орденом Мужества

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил наградить орденом Мужества погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента "Известий" Семена Еремина.

По словам Малькевича, награждение журналиста – естественное желание гражданского общества. Кроме того, продолжил он, важно задуматься о создании отдельной награды "за ратную доблесть", пишут "Известия". Соболезнования в связи со смертью военкора выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, где Еремин начинал свой профессиональный путь.

"В нашем регионе он родился, начинал свой журналистский путь. В Ставрополе окончил университет, одержал первые творческие победы. Мы всегда будем помнить о нем. Семену – светлая память", - написал Владимиров в своем telegram-канале.

Губернатор назвал погибшего талантливым журналистом, профессионалом, мужественным и добрым человеком, который защищал правду и помогал людям.

О смерти Еремина стало известно 19 апреля. Он погиб во время съемок репортажа: в результате атаки FPV-дрона военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался. Еремину было 42 года.