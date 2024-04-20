Володин: центр имени Ивана Ильина осмыслит будущее единой, сильной и суверенной России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина, которую возглавляет философ Александр Дугин. В своем telegram-канале политик написал, что на этом примере можно сделать вывод, какой общественный диалог нужен сегодня в нашей стране, и каким он быть ни в коем случае не должен.

Научный поиск и дискуссии – важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги.

"Это неправильно и неуместно. Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую – заблуждения, выше интересов страны", - пишет Володин.

Политик напомнил, что сегодня Россия борется с поднявшим голову нацизмом, Вашингтон и Брюссель развязали войну против России, поставив себе задачу нанести нашей стране стратегическое поражение.

"Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри. Поэтому враги России стремятся расколоть нас изнутри. Мы не должны этого допускать. Важно не только пресекать подобные попытки, но и самим быть мудрее: не позволять навязывать нам разрушающую повестку и искусственные противоречия", - пишет Володин.

Спикер Госдумы привел фрагмент статьи Ивана Ильина "О главном", которая опубликована в сборнике "Наши задачи": "ни на классовой, ни на расовой, ни на партийной ненависти Россию нам не возродить и не построить. Знаем мы, что иностранцы будут поддерживать и разжигать в нас все эти виды ненависти, для того чтобы ослабить, расшатать, расчленить и покорить нас. А мы должны очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и погасить, искоренить в себе этот дух грозящих нам гражданских войн".

"Нам необходимо думать о будущем России, которая должна быть единой, сильной и суверенной. Это ключевые задачи и важнейшие вопросы, над осмыслением которых может и должен работать Центр Ивана Ильина. И не только он, но и мы все с вами", - написал Володин.

Ранее стало известно, что в РГГУ появится подразделение, которое возглавит Александр Дугин, а сама эта школа получила имя, мягко говоря, неоднозначного историка-философа Ивана Ильина. Факту появления Высшей политической школы воспротивились некоторые студенты и преподаватели РГГУ, они стали собирать подписи под петицией против открытия школы.

Противники открытия школы указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Ректор университета Александр Безбородов заявил, что петицию опубликовала "украинская агентура", а не студенты. Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов отправил депутатский запрос ректору РГГУ относительно создания учебно-научного центра имени "фашиствующего философа" Ивана Ильина.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.