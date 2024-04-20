В Орске вода ушла от 75,5% домов

Глава Орска Василий Козупица сообщил о том, что от 75.5% домов, пострадавших от паводка, вода ушла.

"За сутки освободилось еще 347 домовладений. В зоне подтопления остаются 1 тыс. 714. Продолжаем откачивать воду", - написал Козупица в своем telegram-канале.

Ранее Козупица сообщил о том, что в городе идет отведение воды из жилых массивов.

"Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие. Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники – на Форшадте работает передвижная насосная станция", - написал Козупица в своем telegram-канале.