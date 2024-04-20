В Тюменской области размыло временную дамбу вблизи Ишима

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что у поселка Плодопитомник (находится на границе с Ишим) размыло временную насыпь.

"Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии. В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно", - написал губернатор в своем telegram-канале.

19 апреля уровень воды в реке Ишим рядом с одноименным городом достиг 821 см За день вода прибыла на 131 см. Критическая отметка составляет 850 см.