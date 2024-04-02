Медведев заявил о необходимости "ликвидировать лидеров Украины" в случае причастности к теракту

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале назвал Украину террористическим государством, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возникла дискуссия – а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину. Дискуссия вполне схоластическая. Почему? По факту Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", - написал политик в соцсети.

Он заявил, что при получении доказательств, что за терактом в "Крокусе" стояли Владимир Зеленский, руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* изи запрещенный в РФ "Азов" их не будут судить в "каком-нибудь вонючем МУСе".

"Своих Сомос не судят. Так, пообсуждают на страницах интернета коверные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет. Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе", - пишет Медведев.

Он также написал, что в случае причастности Украины к теракту, нужно "ликвидировать их лидеров при удобном случае".



* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Запрещенная в России террористическая организация