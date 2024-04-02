На МЭФ предложили оцифровывать мигрантов
Профессор Высшей школы современных социальных наук МГУ, доктор экономических наук Александр Гребенюк рассказал на МЭФ-2024 несколько фактов о миграции в России, основанных на исследованиях, а не официальной статистике.
- В России находятся минимум 2 млн нелегальных мигрантов, это ведет к неуплате налогов в огромном количестве. Рынок сопутствующих нелегальных услуг тоже огромный.
- Согласно моделям ВШССН, в РФ находится минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но имеют сертификаты.
- Главная проблема – концентрация и формирование анклавов. Как только формируется анклав, начинается изменение этнического состава в школах.
- Четверть мигрантов работают более 12 часов в день, а значит, мигрантам некогда получать дополнительное образование.
Французский опыт показывает, что родители детей мигрантов много работают и у них нет времени и квалификации рассказывать о местной поэзии, литературе. Такой ребенок приходит в школу и либо требует отдельного внимания, либо учитель не работает с ним. Именно после этого формируются гетто и начинается выталкивание местного населения из районов.
По словам эксперта, в России следует предпринять ряд мер:
- пора посчитать, сколько экономике реально нужно трудовых мигрантов, и после этого переходить к системе оргнабора;
- внедрять новые технологии – автоматизировать разные сферы производства – там, где это возможно, и главная задача – не привезти определенное количество людей, а повысить производительность труда;
- нужна активная цифровизация миграционного потока, с цифровыми портретами и личными кабинетами мигрантов, и выдворением иностранных работников в случае их отсутствия. Такая мера предлагается экспертами с 2018 года, но власти заговорили об этом только сейчас.