На МЭФ предложили оцифровывать мигрантов

Профессор Высшей школы современных социальных наук МГУ, доктор экономических наук Александр Гребенюк рассказал на МЭФ-2024 несколько фактов о миграции в России, основанных на исследованиях, а не официальной статистике.

В России находятся минимум 2 млн нелегальных мигрантов, это ведет к неуплате налогов в огромном количестве. Рынок сопутствующих нелегальных услуг тоже огромный.

Согласно моделям ВШССН, в РФ находится минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но имеют сертификаты.

Главная проблема – концентрация и формирование анклавов. Как только формируется анклав, начинается изменение этнического состава в школах.

Четверть мигрантов работают более 12 часов в день, а значит, мигрантам некогда получать дополнительное образование.

Французский опыт показывает, что родители детей мигрантов много работают и у них нет времени и квалификации рассказывать о местной поэзии, литературе. Такой ребенок приходит в школу и либо требует отдельного внимания, либо учитель не работает с ним. Именно после этого формируются гетто и начинается выталкивание местного населения из районов.

По словам эксперта, в России следует предпринять ряд мер: