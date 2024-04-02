Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, сообщают РИА Новости.

Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к службе должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.

Кроме того, Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, а также об электронном реестре военнообязанных.