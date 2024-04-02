Родственники погибших в ДТП с поездом в Ярославской области смогут получить выплаты в "Согласии"

Ответственность перевозчика, чей автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, застрахована в компании "Согласие", сообщает ТАСС.

Родственники погибших смогут получить страховые выплаты в размере около 2 млн руб.

"Близкие родственники погибших и пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса при признании случая страховым смогут получить страховые выплаты в соответствии с федеральным законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) № 67-ФЗ. Согласно этому закону, супруги, родители, дети и иждивенцы погибших после признания случая страховым имеют право на получение возмещения в размере 2 000 025 рублей", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо представить в "Согласие" заявление и необходимый набор документов, в том числе документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком.

В Ярославской области на регулируемом ж/д переезде между станциями Шушково и Берендеево 1 апреля произошло ДТП с участием рейсового автобуса и поезда №15 сообщением Архангельск - Москва.

Из-за технической поломки он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения с автобусом избежать не удалось.

Семь человек: водитель и шесть пассажиров погибли. Среди погибших, по данным СК, была и несовершеннолетняя. Машинист поезда получил травмы. Пассажиры и сотрудники поездной бригады не пострадали.