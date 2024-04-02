Год семьи в регионах: В Центральной городской библиотеке Астрахани пройдёт семейная ярмарка

После модернизации Центральной городской библиотеки Астрахани, которая завершилась в рамках нацпроекта «Культура, работа в ней активизировалась. В обновленных интерьерах стали регулярно проводиться вернисажи, мастер-классы, встречи с интересными людьми, сообщает министерство культуры региона.

Масштабная ярмарка развлечений «Под семейным абажуром» состоится 7 апреля и продлится с 11:00 до 14:00. Творческая ярмарка призвана объединить детей, их родителей, а также бабушек и дедушек общим интересным делом. К услугам гостей будут мастер-классы от астраханских рукодельников. Посетители своими руками сделают изысканные украшения, открытки, и другие интересные вещи.

Будет на ярмарке и практикум от 10-летнего художника Александра Новинского. Он научит участников рисовать карандашом.

Тем, кто утомился от мастер-классов, по душе придутся активности и игры от библиотеки и её партнёров. Можно будет поиграть в напольные и настольные литературные «бродилки», проверить свои знания при помощи библиотечного проекта — спилс-карты, и найти немало интересного и занимательного на просторах библиотеки.

Также в залах библиотеки будут размещены две интерактивные «семейные» выставки — для детей и их родителей. Экспозиции приурочены к Году семьи.

Ярмарка «Под семейным абажуром» бесплатная. К участию приглашаются все желающие. Адрес Центральной городской библиотеки: улица Шаумяна, 87.