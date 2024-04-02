02 Апреля 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Прирост на рынке труда Костромской области ы 2023 году составил более 6,5 тысяч человек

Специалисты отделения Федерального фонда обязательного медицинского страхования по Костромской области зафиксировали, что в 2023 году в регионе было трудоустроено свыше 244 тысяч человек.

В сравнении с показателями 2022 года в Костромской области отмечен рост количества работающих граждан более чем на 6,5 тысяч человек.

Эти показатели следуют из данных ТФОМС, в который поступают страховые взносы, перечисленные работодателями за своих сотрудников. Соответственно, в 2022 году в регионе было трудоустроено 238209 человек, в 2023 году в списках значилось уже 244801 человек.

Власти Костромской области ведут постоянную активную работу по обеспечению кадрами реального сектора экономики и социальной сферы. В регионе реализуется комплекс мер по сокращению неформальной занятости населения. Идет настройка образовательных программ колледжей и техникумов с целью подготовки кадров под потребности работодателя. Параллельно проводится профессиональное переобучение для безработных граждан.

В Костромской области каждый год открываются новые производственные площадки, растет среднемесячная заработная плата.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Например, созданный в рамках крупного инвестпроекта Галичский фанерный комбинат с учетом сектора лесозаготовок сформировал для города и соседних муниципалитетов более 1 тысячи рабочих мест. Идет расширение производства и увеличение штата сотрудников на импортозамещающем предприятии «Итэлма».

На данный момент, по данным департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, в службе занятости зарегистрирован всего 691 человек. Это примерно 0,23% экономически активного населения региона. А потребность в кадрах несопоставимо выше - в перечне открытых вакансий имеется более 7 тысяч предложений от работодателей.

Теги: рынок труда, рабочие места, заработная плата, тфомс костромской области


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