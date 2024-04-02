02 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: nso.ru

В рамках нацпроекта «Демография» мобильные бригады проводят медосмотры сельского населения в Астраханской области

На прошлой неделе, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», состоялся очередной выезд специалистов комплексного центра социального обслуживания населения в село Солёное Займище Черноярского района, сообщили в министерстве социальной развития и труда Астраханской области.

Основной задачей мобильной бригады является доставка и сопровождение группы лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, для проведения медицинских осмотров, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Ветераны посетили необходимых врачей (терапевта, офтальмолога), получили необходимые рекомендации по сохранению здоровья, также смогли пройти флюорографическое обследование, которое позволяет выявить заболевания дыхательной системы на ранних стадиях.

Пожилые люди выразили свою благодарность за предоставленные услуги и возможность посетить медицинское учреждение, ведь своевременное выявление различных заболеваний способствует повышению качества жизни и продлению активного долголетия у людей «серебряного» возраста.

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу(2022)|Фото: Накануне.RU

Желающих (65+), проживающих в селах района, посетить врачей в районной больнице, пройти диспансериза

Теги: мобильные бригады, скрининг, медицинские осмотры


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