02 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Выставка «Заповедная орнитология» открылась в Астраханском краеведческом музее

На выставке, приуроченной к 105-летию Астраханского государственного биосферного заповедника представлено около 60 предметов — чучела, тушки, кольца для кольцевания, фотографии, книги, брошюры. Они связаны с одним из важных компонентов экосистемы региона — птицами дельты Волги. Выставка также раскрывает роль заповедника в сохранении и приумножении биологического разнообразия орнитологической фауны.

Экспонаты раскроют основные сведения об истории организации Астраханского заповедника, этапах орнитологических исследований, её сотрудниках, внесших огромный вклад в сохранение и восстановление орнитофауны дельты Волги, библиографический перечень наиболее значимых работ заповедных орнитологов.

Предметный ряд призван сформировать понимание об уникальности региональной орнитофауны, этапах ее изучения в дельте Волги, роли Астраханского заповедника в сохранении природной среды и биоразнообразия мира пернатых. Посетители увидят удода обыкновенного, сойку, дрозда белобрового и чёрного, дубоноса, кобчика, балабана, щурку золотистую, турухтана, сизоворонку и многих других обитателей заповедных мест.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Напомним, что Астраханский государственный заповедник учреждён 11 апреля 1919 года решением общественной Учёной комиссии при Астраханском университете. Естественными факторами для его создания стали: колебания уровня Каспия и объемов речного стока, освоение территории человеком, повлекшее за собой сокращение мест обитания диких животных, а также неограниченный спрос на перья и шкурки, который способствовал уничтожению птиц. Спасение природы дельты Волги и побережья Каспия стало насущной необходимостью, в том числе охрана мест гнездования и перелёта водоплавающей птицы, рыбных нерестилищ, рыбных ям и редких растений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Выставка будет работать до 26 июня.

Теги: орнитология, выставка, астраханский государственный биосферный заповедник


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